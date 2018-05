Eesti lood: Vigala vürts (Eesti 2012)

Filmi kangelane Henton Figueroa on tulnud Tšiilist Eestisse, et tõestada: kõik, millest sa unistad, saab ükskord tõeks. Tema tegevus hoiab elus maanurga piimatööstust, ta kasvatab noori mõtlema ettevõtlikult ja selgub, et ülikalleid saunu, mis on algusest lõpuni Eestis valmis tehtud, võib müüa üle maailma. Tundub, et ta ei märkagi enda ümber valitsevat umbusku, kibestumist ja võõraviha. Päikselise huumorimeelega sööstab ta vastu järgmistele väljakutsetele, justkui juhiks teda mingi muu motivaator.