Eesti lood: Piimariik (Eesti 2013)

Eesti praegune piimatootmine triivib suurkarjade ja robotlautade poole. Rein Külama on aga jäänud truuks arhailisele väikepiimatalule. Koos naisega talitavad nad oma lehmad ise ja müüvad piima käest kätte. Juba kakskümmend aastat on Reinul rituaal - kaks korda nädalas sõidab ta läbi Maardu kivilinna ja endiste suvitusrajoonide piimaringi. Hoolimata sellest, et kaubanduskeskustesse ilmuvad toorpiima automaadid, jääb piimaringile tema võlu ja seega ka klientuur. Režissöör Vahur-Paul Põldma. Tootis Kultusfilm OÜ.

