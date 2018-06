Eesti lood: Armastus käib kõhu kaudu (Eesti 2013)

Eestis on käimas niinimetatud toidurevolutsioon, mis väljendub uute ja populaarsete restoranide tekkes ning mis omakorda on restoranikultuuris ja kulinaariamaastikul pannud puhuma uued tuuled. Kokkade hoolika pilgu, loomingulise lähenemise ja täpse käe all valminud hõrgutised peavad vastama klientide üha teravamaks muutuvate ootustega. Mis on tunnustatud ja külastajate poolt armastatud restorani või peakoka valem? Milline on meistriks kujunemise tee? Eesti üks tuntumaid peakokki Roman Zaštšerinski paotab vaatajale ukse koka elukutse ja restoranipidamise igapäevaellu.