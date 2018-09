Toimus kuritegu. Muistne kalmistu on koppadega üles kaevatud, kondid segi paisatud ja rikkalikud hauapanused varastatud. Kohalikud väidavad, et pole midagi kuulnud ega näinud. Iidne ja püha Niklusmägi koondab enda ümber kuriteo, teaduse, surnute vaimud ja kohalikud elusaatused. Režissöör Anna Hints, tootja Vesilind OÜ.

