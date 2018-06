Eesti lood: Siim, Samuli ja Dolce Vita (Eesti 2009)

Tere! Oleks vaja kahte taru koos mesilastega. Hind palun saata minu meiliaadressile. Niisugune kuulutus ripub üleval aadressil www.mesi.ee. Kui seni põhiliselt lillede ja liblikatega tegelenud 9-aastase poisi uueaastaplaaniks on saada mesinikuks, siis see on juba midagi! 5-aastane väikevend Siim on Samuli kaasosaline. Poisid klapivad omavahel kadestamisväärselt - introvertne professor Samuli on vaikiv autoriteet, tal jätkub pisut väänik-tüüpi, kuid avala suhtleja Siimu jaoks alati aega, kannatust ja ühiseid tegemisi.