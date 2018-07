Eesti lood: Jahis ainult naised (Eesti 2011)

Eestis on ametlikult üle 16 000 jahimehe, enamus neist mehed. Vaid 200 tublit ja hakkajat jahimeest on naised. Ühe pikkade jahitraditsioonidega pere vanim tütar Merle otsustab kevadel osaleda jahikoolitusel. Sarnaselt oma noorema õega, soovib temagi saada esmaklassiliseks jahimeheks ja osaleda kord aastas toimuval naiste jahil. Režissöör Kullar Viimne, operaatorid Kullar Viimne, Erik Norkroos ja Ivo Eggi, heli Mart Kessel-Otsa ja Antti Mäss, monteerija Martin Männik, produtsent Erik Norkroos. Tootja Rühm Pluss Null OÜ.

