Fentanüül on Eestis tapnud sadu inimesi. Inimesi, keda me ei taha tunda, kellest me ei hooli, kuid kes on meie ümber. Eestis on umbes kümme tuhat süstivat narkomaani. Ühel hetkel võib see aga jõuda meile lähemale, kui arvame. See on sõltuvusepideemia. See on meie sajandi katk. Me saame märgata. Ja hoolida. Režissöör Andres Keil. Tootja PIMIK OÜ.