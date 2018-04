Ameerika suur sula - BBC dokk erakordsest puutumata loodusest

Yellowstone on ainulaadne - maakeral ei leidu teist samasugust puutumata loodusega paika. Kuid seal elavatel loomadel tuleb üle elada üks karmimaid kevadeid maakeral. Kolme kuuga asendub lumine talv palava põuase suvega. Kuidas loomad suurte muutustega toime tulevad? Kaasaegset filmitehnikat ja -tehnoloogiat kasutades jälgitakse karude, huntide, saarmate, kobraste ning habekakkude igapäevast elu. Need on erakordsed lood ühest erakordsest paigast.