Animafilm Tik-Tak (Eesti 2015)

Animafilm "Tik-Tak" visualiseerib aega, aja fataalset olemust. Kõigile meile on antud “oma aeg”, kuid meie aeg koosneb tegelikkuses tuhandest erinevast “ajast” – nii on isegi igal rakul meie kehas oma konkreetne aeg elada ja surra. Inimese keha võib vaadelda kui skulptuuri kelladest, mis kõik tiksuvad erinevat aega. Kellassepp, kes on terve elu parandanud teiste kellasid, on kui Jumal, kes jagab ja pikendab aega.