Filmis uuritakse armastuse ja toidu omavahelisi seoseid. Nii nagu toiduahel, eksisteerib ka armastuseahel - selleks, et kedagi armastada, peab see keegi samuti armastama. Nii nagu toiduahel, on ka armastuseahel ringi kujuline ja lõpeb iseendaga. Läbi musta huumori püütakse lahata armastuse olemust ja jõuda arusaamisele, mis maitsega on elu. Autor Ülo Pikkov.