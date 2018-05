Animafilm Vennad Karusüdamed (Eesti 2005)

Filmi kangelasteks on kolm karupoega vene kunstniku Ivan Šiskini kultusmaalilt "Hommik männimetsas". Kaotanud kunstnikust ema, satuvad vennakesed Henry, Vincent ja August kõigi loojate unelmatelinna Pariisi. Kõik karupoegade katsed kunstnikena elatist teenida ebaõnnestuvad - nende impressionistlikud "soperdused" ei leia tunnustust. Et üles leida karuema pärandus, seiklevad tsirkuselõvideks maskeeritud karupojad Venemaale. Stsenaristid Andrus Kivirähk ja Riho Unt, režissöör Riho Unt.

