Uhkus ja eelarvamus

Kui Bennetite lähedusse ostab mõisa jõukas poissmees Bingley, on see pereemale tõeline õnnistus, sest tal on vaja viis tütart mehele panna. Härra Bingley on kaasa võtnud ka oma õed ja sõbra härra Darcy. Kui Bingley meeldib kõigile ja tal arenevad kiiresti soojemad tunded vanima õe Jane’i vastu, siis Darcy vihastab kõik välja ja eriti eneseteadliku Elizabethi. 1995. aasta "Uhkuse ja eelarvamuse" sarja peetakse üheks parimaks Jane Austini ekraniseeringuks. Härra Darcy osatäitmisest sai alguse Colin Firthi tähelend.