Edulood. Aleksei Turovski

Aleksei Turovski on tuntud eesti zooloog, aga vähesed teavad, et ta on ka fantastiline kunstnik, kivististe kollektsionäär ja professionaalne tõlkija. Tema hea sõber, kirjanik ja filmi “Viimne reliikvia” stsenarist Arvo Valton räägib, kuidas Turovski tema raamatuid tõlkis. Pojad Mattius ja Marcus avavad oma isa täiesti tundmatu poole. Hea kolleeg ja õpilane Aleksander Semjonov jutustab parasitoloogia tähendusest Turovski elus.