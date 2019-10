Töörööbikud

Helen nägi viis aastat tagasi telekas uudist, et Londonis avati kassikohvik ning võttis kätte ja tegi järele! Nüüd on tema igapäevasteks töökaaslasteks kümme kassi. Signe tundis aga igal hommikul meeletuid süümepiinu, et koera üksi koju jätab ja otsustas oma talle ise töökoha luua. Nüüd saavad kõik tema koera Deizyga mängima tulla! Režissöör Märten Vaher, autor-toimetaja Piret Jürman, produtsent Hannela Lippus.