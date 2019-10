ehh, uhhuduur

Mida teha siis, kui tee ühtäkki otsa lõpeb ja ees haigutab kuristik? Selge on üks – tagasi pöörama sellest pisiasjast tulenevalt ju ei hakata. Mägedes juhtub sedagi, et ühel päeval seikled T-särgi väel maailma suurimatel soolaväljadel, aga järgmisel hommikul õue vaadates on maa taaskord valge. Seekord mitte soolast. Kiduraks kippuv olukord juhatab uhhuduurlased aga hoopis paraadile. Režissöör Wend, operaator Liivo Niglas, tootja MTÜ Filmiklubi MP Doc.