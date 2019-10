Loomade ebatavalised sõbrad

Kaks koera, kes armastavad pesukaru; pühendunud hooldaja, kes konstrueeris minihobusele jalaproteesi...

Kaks koera, kes armastavad pesukaru; pühendunud hooldaja, kes konstrueeris minihobusele jalaproteesi; saksa lambakoer, kes on lapsendanud rebasepoja; naine, kellel on soe suhe nahkhiirega; kass, kes põetab viga saanud kasse ja koeri; kaamel, kes on saanud sõbraks kuldse retriiveriga.