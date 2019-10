Pärimuzoon

Vana pillimees vaatab tagasi – kui palju rõõmu on ta toonud oma pillimänguga erinevatel aegadel elanud inimestele.

Vana pillimees vaatab tagasi – kui palju rõõmu on ta toonud oma pillimänguga erinevatel aegadel elanud inimestele. Aga pillimängijad, kes elavad nüüd ja on sellest ammusest ilma jäänud, kas see tähendab, et ollakse vaesemad või saab midagi selles osas ette võtta? Kandlehelide võlumaailma viivad meid Heino Sõna ja noored Võrumaa kandlemängijad Kadri Lepasson, Ann Maria Piho ja Kati Soon. Saate autor Kertu Köösel, operaator Madis Reimund, heli Antti Mäss, produtsent Kadi Katarina Priske.