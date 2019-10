Võrumaal Tagamõtsa külas Tagamõtsa talus elab perekond Tagamõts. Aktiivsel perel on alati palju tööd, kuid jõulude ajal püüavad nad leida aega...

Võrumaal Tagamõtsa külas Tagamõtsa talus elab perekond Tagamõts. Aktiivsel perel on alati palju tööd, kuid jõulude ajal püüavad nad leida aega omavahel olemiseks. On saanud traditsiooniks, et teisel jõulupühal tehakse plaane järgmiseks aastaks. Kuid kas elu käib ikka plaanide järgi? Kõik Tagamõtsas aetavad jutud on sulaselges võru keeles.