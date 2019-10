Muuseumide kunst

Orsay' muuseum Pariisis on üks külastatumaid kunstikollektsioone maailmas, siin on välja pandud silmapaistev kogu Prantsuse 19. sajandi kunstist.

Orsay' muuseum Pariisis on üks külastatumaid kunstikollektsioone maailmas, siin on välja pandud silmapaistev kogu Prantsuse 19. sajandi kunstist. Meistriteoseid tutvustab Berliini Riigiballeti esimene naissoost kunstiline juht, koreograaf Sasha Waltz, kelle mitmetes maailma muuseumides loodud performance'id on äratanud suurt tähelepanu. Waltz jagab vaatajaga mõtteid ja tundeid, mida temas tekitavad muuseumi teosed ning otsib nähtule paralleele tänapäevaelus. Oma muljeid jagavad ka eri maade kunstnikud ja kunstiajaloolane Matt Lodder.