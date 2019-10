Kevad on jõudnud nii Mornasse kui ka selle ümbrusse. Uuevariku talu õues vestlevad naisteteemadel Ülo ja Jürka.

Kevad on jõudnud nii Mornasse kui ka selle ümbrusse. Uuevariku talu õues vestlevad naiste-teemadel Ülo ja Jürka. Torimi suvilasse satub aga poolkogemata Pille. Näib, et neil jätkub jutuainet rohkem kui nad arvata oskasid. Are juurde astub sisse Georg. Ka nemad ei saa teineteisest ei üle ega ümber. Kristjanil on plaanis üks tõsine šantaaž, mis Georgile üldse ei meeldi.