Saamid on aastatuhandeid arktilise ja subarktilise looduse keskel elanud põlisrahvas. Järgmises viies saates on "Osoon" külas Soomes elavatel saamidel, kelle elu-olu, kombeid ja traditsioone tutvustab kalasaam Esko. Saaremaal Tagalahe ääres olev kalakasvatus kasutab vee puhastamiseks karpe ja vetikaid. Kuidas selline looduslik puhastusmeetod toimib? Kui kuulete linnuvaesel sügis-talvisel ajal metsas kilkavat naeru meenutavat heli, siis teadke, et läheduses on hallpea-rähn. Autorid Kristo Elias, Sander Loite, Karl Adami. Režissöör Keiti Väliste, operaatorid Madis Reimund, Mattias Veermets, Karl Adami, helirežissöör Rein Fuks, toimetaja-produtsent Õie Arusoo.