Oliver-Sten saab ootamatu kõne - läbi Skype'i ja otse Austraaliast. Enam pole kahtlust, kaks Morna piigat on otsaga tõesti teisel pool maakera. Pausi pidav korvpallur Ints Kattai saab pakkumise ühte meistriliiga klubisse ja mõtted hakata Uuevarikul peremeheks ongi peast pühitud. Annemai haarab telefonitoru, et helistada Ukule. Õnne 13 majas aga sünnib midagi enneolematut - Alma on sunnitud kohale kutsuma politsei!