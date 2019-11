Saladuslik Aafrika

Hommikul kell 8 kiirustame sadamasse, et leida alus, mis viiks meid üle Kongo jõe.

