Inimesed on rasketel aegadel ikka loodusest abi otsinud. Juba Läti Henriku Kroonikast võib lugeda, kuidas inimesed põgenesid metsadesse peitu. Aastaid olid soosaared metsavendade koduks. Mida jutustavad märgid vanadest pakkteedest, punkrikohtadest ja tarbeesemetest metsaarheoloogile? Karl Adami on loodusfotograaf, -operaator ja mitmete raamatute autor. Peamiselt pildistab Karl Eestimaa loodust, aga viimasel ajal paeluvad teda ka Põhjamaade karmid olud. Lemmikobjektideks on tal linnud, juba kaheksa aastat on Karl "Osooni" vaatajatele tutvustanud väga erinevaid linnuliike. Karli pilte on avaldanud ka National Geographic. Täna on Karli kaamera ees tüüpiline metsalind - mänsak, kes hüpleb osavalt mööda okaspuude oksi ja ripub vahel ka kuusekäbide küljes. Põhitoiduks on tal männi- ja kuuseseemned, aga ta armastab ka pähkleid ning siit tulevadki rahvapärased nimed: pähklirääk, pähkliraag, pähklikull. Autorid Kristo Elias, Sander Loite ja Karl Adami. Režissöör Keiti Väliste, operaatorid Madis Reimund, Aivo Rannik, Karl Adami, helirežissöör Taisto Uuslail, toimetaja-produtsent Õie Arusoo.