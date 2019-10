Prillitoos

Novembrisse jäävad nii mardi- kui ka isadepäev. „Prillitoosil” on samuti oma Mart, Mart Juur, kes jagab lugemissoovitusi. Sõna saavad härrasmehed, kes kohtuvad igal kolmapäeval bridžilauas. Et isade oskusi oma poegadele edasi anda, taastas aasta põllumees Lembit Paal Võtikvere meierei. Muusikast ja elust räägivad heliloojad ning orkestreerijad isa ja poeg Tõnis ning Tõnu Kõrvits. Saatejuht Reet Linna, režissöör Kertu Köösel. Tartu lood tegid Aivi Parijõgi ja Mati Kark. Toimetaja Marika Kaasik, produtsent on Ene-Maris Tali.