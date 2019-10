Saskia elab Lääne-Berliinis, on abielus ameeriklasega, kasvatab kaht last ja töötab ametlikult USA saatkonnas. Juba õrnas eas kommunismi nimel võitlema õpetatud naine on Saksa DV julgeolekuteenistusel agendina kenasti klassivaenlaste sekka sokutatud. Kuid saabub aasta 1989: Ida-Saksamaa hakkab käärima ja Berliini müür murenema. Topeltagendi elu on niigi riskantne, sel pöördelisel ajal aga pole enam võimalik kedagi usaldada. Ja siis küsib abikaasa temalt: „Kes sa tegelikult oled?” Kas rääkida? Pingeline lugu poliitilise murrangu tõmbetuultesse sattunud naisest, keda valdab hirm kaotada korraga kõik. Režissöör Sven Bohse, peaosas Petra Schmidt-Schaller.