Pärimuzoon

Torupilli võimas heli paelub jäägitult või peletab hoopis eemale, seda muidugi juhul, kui mängija on kehva. Miks see pill on elujõuline? Torupillist ja pillimängust räägivad saates ansambel Trad.Attack ning Sandra Vabarna, torupillimängija Cätlin Mägi ja tänavamuusik Karl-Mart Trolla. Saate autor Kertu Köösel, operaator Madis Reimund, heli Antti Mäss, produtsent Kadi Katarina Priske.