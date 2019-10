Annemaile tundub, et ta vanem poeg hakkab Uuevarikul sisse elama. Ehk isegi liiga põhjalikult, kui Kelli vallandamist silmas pidada.

Annemaile tundub, et ta vanem poeg hakkab Uuevarikul sisse elama. Ehk isegi liiga põhjalikult, kui Kelli vallandamist silmas pidada. Georg ja Evelin nendivad, et teeninduskeskuse rajamine on muutunud problemaatiliseks. Nende probleemist palju suurem on aga Laine järjekordne kaotus. Marko külastab Katrinit, kuid ta ei oska aimatagi, millega see lõpeb...