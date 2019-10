Janele helistatakse maalt, et ta vanatädi on surnud. Tahestahtmata peab ta nüüd vastu võtma Alma poolt pakutud abi...

Janele helistatakse maalt, et ta vanatädi on surnud. Tahes-tahtmata peab ta nüüd vastu võtma Alma poolt pakutud abi... Pille on jälle lapsega isakodus ja talle meeldib siin aina enam. Laur Põder aga sellega rahul ei ole ja uljas tujus ilmub ta oma perele järele. Paraku pole see hea idee... Uku Palmi korterisse kogunevad taas kolm meest - lisaks temale veel Priit Torim ja Oliver-Sten, neid ühendab sarnane mure: Ursula ja Merilini kadumine.