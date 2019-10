Metsapeatus

Igal inimesel ei ole oma erametsa, aga ometi tahaks marjul, seenel ja lihtsalt metsas jalutamas käia. Kas ja millal tohib erametsas käia ning...

Igal inimesel ei ole oma erametsa, aga ometi tahaks marjul, seenel ja lihtsalt metsas jalutamas käia. Kas ja millal tohib erametsas käia ning kuidas seal käituda? Oleme Haanjamaal Pärsimäe matkarajal, mille omanik on rajanud oma metsa. Iga loodushuviline külastaja on oodatud. Kuidas eksinud seeneline metsast välja saab? Paneme Anu orienteerumisoskuse proovile. Jõgevamaa Metsaselts tegi korda ühe ainulaadsema jääaja mälestusmärgi - Kassinurme maalinna. Siin on huvilisel võimalik ajas vähemalt 7000 aastat tagasi rännata. Autorid Krista Taim, Anu Välba ja Urmas Vaino. Metsapeatusi teeb Margus Konnula (Contra). Režissöör Mihkel Ulk, operaatorid Magnus Suitso ja Mihkel Ulk, helirežissöör Jüri Vaher, toimetaja-produtsent Õie Arusoo.