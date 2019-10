Noorte kliimavõitlus

Juba mitu kuud on kogu maailma noored jätnud kooli, et astuda jõulisemalt välja kliima kaitseks. See on toonud neile rohkesti meedia tähelepanu, aga ka negatiivseid kommentaare. Filmis vaadeldakse Belgias tegutsevat noorteühendust Noored Kliima Eest ja intervjueeritakse Greta Thunbergi, kes on sealseid noori innustanud.