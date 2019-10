Bioloog, loodusajakirjanik ja lastekirjanik Juhani Püttsepp püüab maalikunstnikust vanaisaga lapsepõlves kogetud looduselamusi elus hoida, käies samu radu mööda nüüd oma tütrega. Eesti kruusa- ja põlevkivikarjääride pindala on hinnanguliselt 200 ruutkilomeetrit, mis on umbes Muhumaa suurune ala. Kuidas kaevandamise järel taastada karjäärides looduislikud olud? Tartu Ülikooli doktorant Tanel Vahter leidis võimaluse, kuidas kaevandusjärgsel tühermaal luua uusi elupaiku. Paigatruu linnuna võib hallpea-rähni näha aastaringselt. Talvel tuleb ta tihti tihastele pandud pekki noolima, aga meelistoiduks on sipelgad. Hallpea-rähn väldib suuri metsamassiive, meelsamini otsib pesitsuspaigaks väikese metsatuka veekogu läheduses. Hallpea-rähni arvukus on langenud, elupaikade hävimise tulemusena võib ta sattuda ohustatud liikide hulka. Režissöör Keiti Väliste, operaatorid Madis Reimund, Ott Tiigirand ja Karl Adami, toimetaja-produtsent Õie Arusoo.