Välismaalt tagasi tulnud Henry üllatus on suur, kui kohtab oma lihast isa Harry Ahvenat marketi titetoitude vitriini ees... Veel suurem on mõlema hämming, kui nad hiljem Are korteris kokku satuvad. Merilini pahanduste seeriale lisandub veel üks. Vana Felix Vissi veri vemmeldab. Sündmuste edasine areng on kiire, tormiline ja saatuslik. Ursula läheb tülli oma isa Ukuga. Õhtul uurivad aga alles hiljuti tutvunud neiud ühiselt, kus peaks asuma maailma lõpp.