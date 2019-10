Äraostmatud

AC-12 on politseiosakond, mis peab paljastama politseiametnike korruptsiooni. Uurimise all on igati lugupeetud inspektorit Tony Gatesi.

AC-12 on korruptsioonivastane politseiosakond, mis peab uurima ja paljastama politseiametnike korruptsiooni. Kui osakonnaga ühineb Steve Arnott, uuritakse parasjagu igati lugupeetud inspektorit Tony Gatesi. Esialgu ajaraiskamisena tundunud uurimine võtab aga uue pöörde, kui selgub, et eeskujulikul pereisal Gatesil on salasuhted naisega, kelle abistamisel on ta kasutanud oma mõjuvõimu.