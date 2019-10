Edulood. Aleksandr Ivaškevitš

Tapja ja võrgutaja, vürst Jaroslav ja vürst Mõškin, oligarh ja tööline. Aleksandr Ivaškevitš on kehastanud laval ja filmis enam kui sadat rolli. Ta töötab kõvasti ja puhkab vähe. 27 aastat on ta õpetanud ja tantsinud stuudios Duff Tap, 36 aastat töötanud Eesti Vene Draamateatris. Jõuame uue mängufilmi võtetele Jaroslavli linna Venemaale. Vaatame, milline on näitleja elu tegelikult, näeme kuulsaid režissööre ja näitlejaid Aleksandriga koos töötamas. Režissöör Aljona Suržikova, produtsent Sergei Trofimov, operaatorid Anatoli Sergejev ja Ivan Panasjuk, montaaž Tatyana Soboleva.