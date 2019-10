Töörööbikud

Millele keskendub pressifotograaf, millele aga looduse piltnik? Stanislav teeb pilte Õhtulehele, töötab graafiku alusel ja on oma vahetuse ajal alati valvel. Remol on loodusfotode tegemisel samuti oma graafik - see, mille paneb paika päikese liikumine. Nagu tänasest saatest selgub, võib pressi- ja loodusfoto tegemisel olla palju ühist, samas ka nii mõndagi erinevat. Režissöör Märten Vaher, autor-toimetaja Mari Tamm, produtsent Hannela Lippus.