Prillitoos

Kui Karl Robert Jakobson Kurgjale oma talu rajas, oli tal kindel eesmärk – olla eeskujuks ning näidata, kuidas talu tuleb pidada ja majandada. Aivi Parijõgi viibki teid Kurgjale ja uurib, mida täna talus tehakse ning kes seal toimetavad. Meie tööotsijad Mare ja Jüri on läbi teinud Töötukassa poolt pakutud koolitused ning vaatame, kas see kõik ka töö saamisele kasuks tuleb. Käsitöömeister Marika Diževski annab uue ja lõbusa näo korduvkasutusega poekotile. Elust ja loomingust räägime laulja ja lauluõpetaja Siiri Kännuga. Saatejuht Reet Linna, režissöör Kertu Köösel. Tartu lood tegid Aivi Parijõgi ja Mati Kark. Toimetas Marika Kaasik, produtsent on Ene-Maris Tali.