ehh, uhhuduur

Kui iseenda peal muutusi ei tunneta, siis mingil hetkel jõuab paratamatult teadvusesse arusaam, et aeg on edasi liikunud. On need siis meie lapsed, kes ühtäkki juba suureks kasvanud või lähikondsed, kelle jaoks aeg tiksub omasoodu. Seekordne osa on täis saabumisi ja lahkumisi ning ajaratast keeratakse tagasi ka uhhuduuri algusaegadesse. Režissöör Wend, operaator Liivo Niglas, tootja MTÜ Filmiklubi MP Doc.