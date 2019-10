Lahutus Eesti moodi

Aksel topib oma nina Laura pagariärisse, sest kõik pidi ju pooleks minema ja Laura on sunnitud äri müüki panema. Naaber Tauno arvab, et kindlasti on mängus mõni salakaval kokapoiss, kes neid lahku tahab ajada ja mehed võtavad pagariäri vaatluse alla. Tekib suur sekeldus ühe Laura alluvaga ja kriis süveneb. Lisaks peavad Laura ja Aksel meenutama teraapia raames ühte kõige helgemat ühist mälestust, Tauno spioonimängud rikuvad aga õrna hetke ära. Laura kohtub rikka ja sarmika ärimehe Rihardiga, kes tahab tema pagariäri osta. Aksel arvab aga, et just see mees ongi Laura salajane armuke. Stsenarist Martin Algus, režissöör Ergo Kuld, tootja Kassikuld OÜ.