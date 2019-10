Merilini ja Lainet tabab suur üllatus, kui Vissi aia taha ilmub äkki telereporter Tallinnast. Laine on sündmusest rõõmsalt elevil...

Merilini ja Lainet tabab suur üllatus, kui Vissi aia taha ilmub äkki telereporter Tallinnast. Laine on sündmusest rõõmsalt elevil, Merilinile on aga selline asi hoopis vastukarva. Koju saabub Uuevariku talu kõige vanem perepoeg Ints, kes üllatab Annemaid oma asjatundliku huviga talu vastu. Linnapea kiire elutempo juures jõuab Uku ka ometi süüa. Sedakorda siis Tiina pubis ja tema valvsa pilgu all.