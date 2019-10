1934. aasta. Päts ja Laidoner haaravad riigis võimu ning algab vaikiv ajastu. Arreteeritakse vabadussõjalasi. Toomas ja Ploompuu pannakse vangi.

1934. aasta. Päts ja Laidoner haaravad riigis võimu ning algab vaikiv ajastu. Arreteeritakse vabadussõjalasi. Toomas ja Ploompuu pannakse vangi. Adele avastab, et on vihma käest räästa alla sattunud. 1935. aastal saab Toomas vabaks ja kohtab Maretit. Vahel tuleb suur ring teha, enne kui taibatakse, et õige koht on seal, kust alustati.