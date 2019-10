Alma kohtab oma maja trepikojas Ahvenat, kelle käitumine tundub talle kummaline, et mitte öelda, kahtlane. Alma ei jäta seda asja enne, kui...

Alma kohtab oma maja trepikojas Ahvenat, kelle käitumine tundub talle kummaline, et mitte öelda, kahtlane. Alma ei jäta seda asja enne, kui tõde on selgunud ja kahtlused kinnitust leidnud - Ahven on end tõepoolest mõneks ajaks Are poole sisse seadnud. Ursulal saab taas kord "kodu mängimisest" villand ja ta pageb tagasi Õnne tänavale, kust Priit ta leiabki. Õhtupoole leiab Ursula aga ühise keele Meriliniga.