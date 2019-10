Vanad ja kobedad

Maie ja Silvi sätivad end teatrisse minekule, kuid nende plaanid lööb sassi telefonikõne Maie sõbrannalt, kes palub hoida Ralf-Kristjanit.

Maie ja Silvi sätivad end teatrisse minekule, kuid nende plaanid lööb sassi telefonikõne Maie sõbrannalt, kes palub hoida Ralf-Kristjanit. Nii tõttavadki Silvi ja Maie nn last hoidma ning tekitavad paanika, kuhu on segatud lõpuks ka politsei. Valdur ja Väino luiskavad oma naistele, et lähevad kordusõppustele, kuid tegelikult hiilivad salaja sõbra korterisse Pilsnerit jooma.