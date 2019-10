Raivo Tiik ja Laur Põder olid noorusaegsed semud EÜE-s, üliõpilaste ehitusmalevas. Nüüdki kogemata kohtudes on põhjust neid aegu meenutada.

Raivo Tiik ja Laur Põder olid noorusaegsed semud EÜE-s, üliõpilaste ehitusmalevas. Nüüdki kogemata kohtudes on põhjust neid aegu meenutada. Mis sellest, et endine vabrikant on hakanud käituma nagu lumpenproletaarlane. Katrin aga korraldab Raivole stseeni. Mare püüab Janele tarkade raamatute abil mõistust pähe panna. Merilini otsib üles aga pankur Ollene isiklikult, et esitada talle üks omapärane ultimaatum.