1978. aastal tehti Eesti Televisioonis palju häid filme, aga kuidagi eriti kaunilt jääb silma Elmo Lööve režissöörikäe all valminud "Suveviisid Võrtsjärvel". Film on üsna mitmeti eriline: tehtud tolle aja kohta suurepäraste vahenditega, väga hea meeskonnaga ja mis tänapäeval vast kõige olulisem - aegumatu muusikaga. Aastakümned on möödunud. Vaadake, kas tuleb tuttav ette! Autor ja saatejuht Reet Linna, režissöör Maire Radsin.