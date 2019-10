Nii Alma kui ka Laine satuvad otsekui kogemata Pinuse pansionaadi ette. Kurb küll, aga kumbki pole veel harjunud, et enam neil siia asja pole.

Nii Alma kui ka Laine satuvad otsekui kogemata Pinuse pansionaadi ette. Kurb küll, aga kumbki pole veel harjunud, et enam neil siia asja pole. Marko ei jäta oma jonni - tema tahab kultuurimajas luua Morna naiste bändi. Kultuurimajas satuvad kokku Merilin ja Ursula. Ei saa öelda, et see just sõbralik sündmus oleks. Annemai hoiatab Ukut: täna ei maksa tal Uuevarikule tulla. Ka homme mitte.