Metsapeatus

Kui Eestil oleks oma rahvuskoer, siis selleks oleks kindlasti siinmail aretatud eesti hagijas. Jahikoerana tal kahjuks praegu suurt rakendust ei ole, sest rebase-, jänese- ja ilvesejahti jahimehed ei harrasta. Eesti hagijas on muutunud tõeliseks harulduseks, sest terves maailmas on vaid tuhatkond tõupaberitega koera. Vaatame, mis tõugu koertega käivad Saaremaa jahimehed metsas. Mitte ainult püssidega ei jahita loomi, loodusfotograafidel on saanud traditsiooniks pidada vereta jahti. Kas loom satub sagedamini püssi või kaamera ette? Lugusid teevad Sander Loite, Kristjan Jung ja Urmas Vaino. Metsapeatusi korraldab Contra (Margus Konnula). Režissöör Mihkel Ulk, operaatorid Magnus Suitso ja Mihkel Ulk, helirežissöör Jüri Vaher, toimetaja-produtsent Õie Arusoo.