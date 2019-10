Teaduspalavik

Müüt ütleb, et mobiiltelefon on meie elus üks suurimaid turvariske üldse. Ja ka seda, et nutitelefon on riskantsem kui tavaline nuppudega telefon.

