Brexit - lahutuse kulisside taga

Esimest korda ajaloos tahab üks riik Euroopa Liidust lahkuda, sellel on pöördeline mõju nii Ühendkuningriigi kui ka miljonite eurooplaste tulevikule. Otsustava hetkeni on jäänud loetud päevad, kuid lahkumisläbirääkimised pole jõudnud oodatud tulemuseni. Filmi autorid kohtuvad tavainimeste ja Euroopa tipp-poliitikutega, vestlustes paljastuvad valed ning võltsuudised, mis võisid referendumi tulemust mõjutada. Püütakse ka lahkuminekujärgsest elust ettekujutust saada. Kas see lahutus on poliitiline maavärin, mis ohustab nii Ühendkuningriigi ühtsust kui ka stabiilsust terves Euroopas?