Külakesest linna

Laura leiab Candlefordis uusi sõpru ja asendab proua Maceyt, kui too saab oma õuduseks teada, et tema abikaasa on vanglast põgenenud. Tema poeg Freddy on kohtunud metsas imeliku võõraga. Dorcas annab head nõu, kuidas täbarast olukorrast auga välja tulla. Caroline Arliss saab kohtukutse ja teda ootab võlavangla. Robert kostab tema eest ja Sir Timothy langetab karmi, kuid õiglase otsuse.